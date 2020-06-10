البرلمان الإثيوبي يوافق على تمديد ولاية رئيس الوزراء بسبب تأجيل الانتخابات

وافق البرلمان الإثيوبي اليوم على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 السلطات على تأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن "مجلس الاتحاد وافق على قرار بتمديد مدة جميع المجالس حتى تؤكد المؤسسات الصحية الدولية إن خطر الإصابة بفيروس كورونا قد انتهى".