الجيش اليمني يعلن مقتل قائد لواء الصماد التابع لميليشيا الحوثي

أعلن الجيش اليمني، مقتل محمد ناصر الصوفي، قائد قوات الاستطلاع (لواء الصماد) التابع لميليشيات الحوثيين في اليمن وقال الجيش اليمني، في بيان له، اليوم السبت، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وفقا لقناة العربية وأضاف البيان، أن الهجوم "النوعي" تمكن خلاله الجيش من تحرير "جبال حويشان" وعدد من المواقع المحيطة بها فيما أوضح الجيش اليمني، أن قواته ألحقت بالحوثيين خسائر في الأرواح والمعدات، ولقى العشرات حفتهم وأصيب آخرين جراء الاشتباكات، إضافة إلى تدمير عربتين وطقمين قتاليين تابعين للميليشيات الانقلابية.