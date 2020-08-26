الكويت تمدد الإقامات والزيارات لمدة 3 أشهر اعتبارا من أول سبتمبر

أصدر نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، قرارا یقضي بتمدید الإقامات والزیارات الممنوحة التي ستنتھي نھایة أغسطس/ آب الجاري لمدة 3 أشھر أخرى تلقائیا. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة في بیان صحفي الیوم الأربعاء أن التمدید یأتي اعتبارا من بدایة سبتمبر المقبل، على أن تنتھي في جمیع الأحوال بتاریخ 2020/11/30.