تسجيل 92 وفاة إضافية و 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تشيلي

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 1448 بعد تسجيل 92 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي حصيلة يومية قياسية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في البلاد بتسجيل 4207 حالات إصابة إضافية بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 122 ألفا و499 منذ بداية الجائحة.

وأضافت أن 1521 مصابا بالفيروس يرقدون في وحدات العناية المركزة بينهم 337 شخصا في حالة حرجة.

وتتصدر سانتياغو مناطق البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 99066 تليها، على الخصوص، فالبارايسو (4266)، وتاراباكا (2965) وأنتوفاغاستا (2924) وبيوبيو (2379) ولاأراوكانيا (2288) ونيوبلي (1429) وماغايانيس (1072).