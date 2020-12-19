أعلنت شركة "DJI" الصينية لصناعة الطائرات المسيّرة، السبت، أنها "ستستمر في عرض منتجاتها للبيع"، على الرغم من قرار الولايات المتحدة، إدراجها في "القائمة الاقتصادية السوداء".

وقال ممثل الشركة إن "DJI تشعر بخيبة أمل من قرار وزارة التجارة الأميركية"، مؤكداً أنه "يمكن للعملاء في الولايات المتحدة، الاستمرار في شراء منتجاتنا واستخدامها بشكل طبيعي"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.