حريق في سفينة قيد الإنشاء بحوض بناء السفن في بطرسبورغ

أشارت هيئة الطوارئ في مدينة بطرسبورغ، إلى أن 3 أشخاص أصيبوا جراء حريق اندلع في سفينة قيد الإنشاء في حوض بناء السفن في "سيفيرنايا فيرف" بالمدينة ووفقا لخدمات الطوارئ: "وقعت الحادثة على السطح العلوي لسفينة قيد الإنشاء، وانتشرت ألسنة اللهب في مساحة قدرت بـ80 مترا مربعا" وأضافت: "وفقا للبيانات الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم متوسط الخطورة، والآخران في حالة بسيطة نسبيا، ولم تسجل إصابات خطيرة بالحادث" وبحسب وسائل إعلام محلية: "اندلع الحريق أثناء عملية الطلاء، حيث انتشرت النيران في منطقة مليئة بالزيوت والدهانات والورنيشات".