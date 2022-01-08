الدفاع التركية تعلن مقتل 3 من عسكريينا بانفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن مقتل 3 عسكريين من قواتها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" على الشريط الحدودي مع سوريا وقالت الوزارة، : "استشهد يوم 8 يناير 2022 3 من زملائنا الأبطال جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي أقجة قلعة/ شانلي أورفة" ولم تذكر وزارة الدفاع التركية الطرق المسؤول عن الحادث لكنها سبق أن وجهت اتهامات متكررة بشن مثل هذه الهجمات إلى المسلحين الأكراد الناشطين في صفوف "وحدات حماية الشعب" المنضوية تحت لواء "قوات سوريا الديمقراطية".