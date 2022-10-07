مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية بمواجهات وقعت في الضفة الغربية المحتلة وأفادت الوزارة في بيانها بأن "الفتى عادل إبراهيم عادل داوود (14 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عصر اليوم في محافظة قلقيلية".