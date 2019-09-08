أعلنت الدكتورة لبنانية الأصل نادرة ناصيف قيام "مملكة الجبل الأصفر" خلال قمة أوديسا في أوكرانيا.. وقالت رئيسة وزراء المملكة إن الدولة التي تقع بين مصر والسودان شمال شرق إفريقيا ستعمل على توفير حياة كريمة للمهاجرين العرب والمسلمين على أراضيها التي تبلغ مساحتها 2060 كيلومترا مربعا.