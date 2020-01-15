نظم محامو الجزائر، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية رفضا لرسوم وضرائب فرضها قانون الموازنة لسنة 2020 على مداخيلهم.وقاطع المحامون المحاكم في العديد من المدن الجزائرية بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، استجابة لدعوة نقابة المحامين.واعتبر المحامون أن الضرائب الجديد "مجحفة"، حيث يدفعون بموجبها أكثر من 50 بالمئة من مداخيلهم السنوية.وقال المحامون المحتجون إن هذه الضرائب تثقل كاهلهم، كما قدموا اقتراحات للجنة المالية بالبرلمان من أجل اختيار أو عرض نظام يشتمل على ضرائب بنسبة ترضي الجميع.