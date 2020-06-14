الأردن تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، ان الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.