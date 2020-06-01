ارتفاع بإصابات كورونا في الصين

سجلت الصين 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعتبر ارفاعا مقارنة بإصابتين في اليوم السابق.

ويعتبر هذا الارتفاع بالإصابات الأعلى منذ 11 مايو.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، كما سجل البر الرئيسي للصين 16 إصابة جديدة بدون أعراض مقارنة بـ3 حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأحد 83017، وبقيت حصيلة الوفيات عند 4634.

المصدر: رويترز