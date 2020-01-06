تركيا تؤكد أنها سترسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوويش أوغلو اليوم الاثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة الوفاق في ليبيا.وذكر الدبلوماسي التركي أن "الحكومة بقيادة الرئيس ستقرر كيف ومتى سيحدث ذلك".وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد يوم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن وحدات عسكرية من بلاده تحركت إلى طرابلس.وقال أردوغان يوم الأحد إن وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني.