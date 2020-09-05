مصر ترسل مساعدات طبية إلي العراق

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من مصر فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن العراق، وذلك انطلاقا من الدور المصرى الرائد تجاه الدول الشقيقة فى أوقات المحن والأزمات.