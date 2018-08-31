قال الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن "لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع دول خليجية لن يتم، الوقت غير مهيأ والظروف تغيرت".



وأضاف "الجار الله"، أن "اجتماع الرياض فى ديسمبر لن يتم كما نرى من ظروف العلاقات الخليجية اجتماع مجلس التعاون فى الرياض بدعوه من عمان