أنباء عن حادث إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي
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أنباء عن حادث إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي

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العرب اليوم - أنباء عن حادث إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي

ولاية تينيسي
واشنطن ـ العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في قاعدة جوية للحرس الوطني الأمريكي بولاية تينيسي.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم أجهزة الأمن المحلية، قوله إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع حادث إطلاق نار في قاعدة "ماكغي تايسون" الجوية، وإن القاعدة تم إغلاقها.

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أنباء عن حادث إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي أنباء عن حادث إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية بولاية تينيسي



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