الدفاع الروسية تعلن تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية
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الدفاع الروسية تعلن تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية.

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الدفاع الروسية تعلن تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية الدفاع الروسية تعلن تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الأوكرانية



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