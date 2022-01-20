التقى الرئيس التونسى قيس سعيد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج، لمناقشة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف القضاء. وذكرت الرئاسة التونسية -فى بيان اليوم الخميس- أن اللقاء تطرق إلى الملفات الجاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، فضلا عن ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات فى تونس. وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، وقف المنح والامتيازات الخاصة بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بحسب ما أكدته رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها. كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال إن الدساتير والمؤسسات السياسية وغيرها، ليست هدفا في ذاتها بل هي لتحقيق المقاصد والأهداف التي أنشئت من أجلها، مؤكدا حرصه وعزمه على تحقيق الحرية والعدل في الممارسات والواقع، لا في التصريحات والخطب. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، مع العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية .كومة في مقدمتها "القضاء"