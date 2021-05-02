سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مصادر صحفية في العراق، اليوم الأحد، بأن صاروخين سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، دون أن يحدثا أية أضرار مادية أو بشرية. وأفاد مصدر أمني قوله، إن "صاروخين سقطا في محيط المطار، أحدهما أسقطت منظومة الدفاع الجوي C-RAM الأمريكية الموجودة في القاعدة العسكرية هناك". وفي الثاني والعشرين من أبريل الماضي، تعرض مطار بغداد الدولي إلى قصف أيضا لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

ولم تصدر السلطات العراقية الآن أي تعليق بشأن الحادث.