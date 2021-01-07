نائب جمهوري في الكونغرس يدعو لإقصاء ترامب من السلطة

دعا العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، آدم كينزنجر، إلى تفعيل التعديل 25 من دستور الولايات المتحدة لإقصاء رئيس البلاد، دونالد ترامب، من السلطة. وقال كينزنجر، في بيان مسجل نشره اليوم الخميس عبر "تويتر": "كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح مضطربا ومنفصلا، ليس فقط عن تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل عن الواقع ذاته". وتابع: "لهذا السبب أدعو نائب الرئيس (مايك بينس) وأعضاء الإدارة إلى ضمان أن الأسبوعين القادمين سيكونان آمنين للشعب الأمريكي، لأنه لدينا قبطان مجنون في السفينة. يتيح البند الـ4 من التعديل الـ25 لنائب الرئيس ومعظم أعضاء المكتب تولي صلاحيات الرئيس طالما لا يستطيع هو تنفيذها بنفسه".