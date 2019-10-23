أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، الذي وصفه بالشخص "الرائع"، مشيرا إلى تطلعه إلى عقد لقاء معه.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء حول التطورات الأخيرة شمال شرق سوريا: "تحدثت منذ قليل مع مظلوم عبدي، إنه شخص ممتاز. وأعرب عن شكره البالغ على ما فعلته الولايات المتحدة... وأكد أن تنظيم داعش في قبضة محكمة".

وأشار ترامب مع ذلك إلى أن عددا قليلا من مسلحي "داعش" الأسرى تمكنوا من الفرار من سجونهم، لكن تم إلقاء القبض على معظمهم بعد مرور وقت وجيز، وتابع بالقول: "أنقذنا حياة كثير من الأكراد".

من جانبه، قال عبدي، حسبما نقله عنه مدير المكتب الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، عبر "تويتر": "تحدث منذ قليل مع الرئيس ترامب وشرحت له الانتهاكات التي قامت بها تركيا للهدنة التي لم تكن ممكنة دون جهوده العظيمة".

وأضاف عبدي: "نشكر الرئيس ترامب على جهوده الدؤوبة التي أوقفت الهجوم الوحشي من قبل تركيا والفصائل الجهادية على شعبنا".

وأشار عبدي إلى أن الرئيس الأمريكي "وعد بالحفاظ على الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية والدعم طويل الأمد لها في مجالات مختلفة".