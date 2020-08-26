ارتفاع عدد المصريين المختطفين في الأصابعة الليبية إلى 17

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفرعها في ليبيا، عن عميق قلقهما إزاء تدهور الأوضاع بشكل متزايد في ليبيا على نحو مخيب للآمال التي رافقت إعلان كل من رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوفاق وقفًا لإطلاق النار في البلاد يوم الجمعة الماضية وقالت المنظمة إن ميليشيا ناشطة تحت مظلة حكومة الوفاق تواصل التضييق على السكان والمقيمين ببلدة الأصابعة غربي طرابلس، ووثق فريق ميداني ارتفاع حصيلة المختطفين المصريين من العمال المقيمين بصفة مستقرة في المدينة إلى 17 مصريًا، ولا تزال جهود التفاوض لم تسفر عن الإفراج عن المختطفين الليبيين والمصريين الذين يتواصل احتجازهم في المدينة.