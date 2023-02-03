60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، والضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي سياق آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وتشهد قرية بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر عام 2020 رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي القرية.