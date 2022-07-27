صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شيلو في الضفة الغربية وسط أنباء عن تسلل مسلحين

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شيلو بالضفة الغربية المحتلة، وسط أنباء عن عملية تسلل لمسلحين فلسطينيين وقال مراسل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية سام سوكول، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن صافرات الإنذار تدوي في المدينة بسبب "تسلل إرهابي محتمل".