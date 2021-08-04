انفجار لم يتم التعرف على طبيعته في شارع العطار وسط حي الكرادة في بغداد

أفادت مصادر في العراق، اليوم الأربعاء، بأن السكان في العاصمة بغداد سمعوا دوي انفجار لم تعرف طبيعته.وذكر المصدر أن عبوة لاصقة انفجرت بعدما وضعت أسفل سيارة تابعة لإحدى الشركات الأمنية الخاصة في بغداد".

وتابع: "في مساء اليوم، سمع صوت دوي ضمن قاطع العرصات، وتبين انفجار لاصقة على عجلة نوع لاندكروز تابعة لشركه نهر الفرات الأمنية، كانت متوقفة في المكان منذ 3 أيام".ولم يتضح بعد إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.