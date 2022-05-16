الدفاع الروسية تعلن قوات أوكرانية فجرت قذيفة تحوي طناً من نترات الأمونيوم شكلت سحابة سامة ضخمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين أن القوات الخاصة الأوكرانية فجرت قذيفة تحتوي على طن من نترات الأمونيوم قرب بلدة مازانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.