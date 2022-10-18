واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري المفروض على محافظة "نابلس" الواقعة في شمال الضفة الغربية، لليوم الثامن على التوالي، ما قطع تواصلها مع باقي المحافظات، وكبدها المحافظة خسائر اقتصادية فادحة.



وقال سكان من المحافظة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاحتلال أقام العديد من الحواجز وقطع أوصال المُحافظة ذاتها، شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، إذ تم غلق حاجز "حوارة" جنوبًا لمنع المتوجهين صباحًا إلى أعمالهم في منطقة وسط الضفة التي تشمل "رام الله" حيث تقع مؤسسات الحكومة الفلسطينية.



وأقام الاحتلال حواجز مفاجئة على امتداد شارع "حوارة" الرئيسي، وعلى مدخل بلدة "بيتا" على الطريق المؤدي إلى رام الله. وعبر سكان من المُحافظة عن خوفهم من التنقل داخلها خوفا من أن تتحول هذه الحواجز إلى كمائن للتنكيل بهم واعتقالهم.



وشهدت حواجز أخرى شرقا وشمالا في مناطق صرة، والمربعة، وبيت فوريك والحمرا أزمة سير خانقة، بسبب عمليات التفتيش والتدقيق بهويات المواطنين الذين يمرون عبر هذه الحواجز.



وعانت قرية "دير شرف" والمنطقة الغربية من خسائر اقتصادية فادحة إذ أدى الحصار إلى توقف أكثر من 40 منشأة اقتصادية عن العمل، فيما حُرم المزارعون من الوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون في وقت الحصاد.