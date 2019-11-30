إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم

شاركت جماهير غفيرة، اليوم السبت، في المراسيم الاحتفالية لإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.