إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم
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إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم

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العرب اليوم - إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم

إضاءة شجرة عيد الميلاد
بيت لحم - العرب اليوم

شاركت جماهير غفيرة، اليوم السبت، في المراسيم الاحتفالية لإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

 

 

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إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم



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