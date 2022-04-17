الدفاع الروسية تُعلن محاصرة نحو 400 مرتزق أجنبي في مصنع في مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن حوالي 400 مرتزق أجنبي يقاتلون مع القوات الأوكرانية باتوا محاصرين داخل مصنع الصلب "آزوفستال" في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.