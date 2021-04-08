البيت الأبيض يعلن قلقون بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أي وقت مضى
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البيت الأبيض يعلن قلقون بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أي وقت مضى

العرب اليوم -

العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن قلقون بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أي وقت مضى

البيت الأبيض
واشنطن - العرب اليوم

البيت الأبيض يعلن قلقون بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أي وقت مضى

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البيت الأبيض يعلن قلقون بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أي وقت مضى البيت الأبيض يعلن قلقون بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا وروسيا لديها قوات على الحدود أكثر من أي وقت مضى



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