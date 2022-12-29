سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بأوكرانيا

أعلن "وليكسي كوليبا" رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية (كييف) اليوم الخميس أنه تم سماع دوي انفجارات في العاصمة، كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي هناك .

كما قال "إيهور تيريكوف" عمدة مدينة "خاركيف" - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه تم سماع دوي سلسلة من الانفجارات في المدينة، مشيرا إلى أن هناك تقارير أشارت إلى سقوط صواريخ إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أم لا.

بينما قال "فيتالي كيم" رئيس الإدارة العسكرية في منطقة "ميكولايف" الواقعة جنوبي أوكرانيا إنه تم اعتراض خمسة صواريخ فوق البحر.

وفي وسط أوكرانيا، قال "فيتالي بونتشكو" رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة "جيتومير" إنه تم سماع دوي سقوط صواريخ كما تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وفي منطقة "بولتافا" الواقعة شرقي نهر دنيبر، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية "دميترو لونين" إنه تم سماه دوي انفجارات فضلا عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.