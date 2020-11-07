احتفالات في أميركا بعد فوز بايدن بالرئاسة

بمجرد إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، خرج عدد كبير من المواطنين بكل أطيافهم إلى الشوارع للاحتفال.ورصدت صور ومقاطع فيديو منشورة على المواقع الاجتماعية أفواجا كبيرة من المواطنين خرجت إلى الشوارع حاملة الأعلام الأميركية، وتغني وترقص وتصيح بالقول "بايدن فاز".وقال مغردون على تويتر إنهم خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بانتصار بايدن على الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للبلاد.بمجرد إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، خرج عدد كبير من المواطنين بكل أطيافهم إلى الشوارع للاحتفال.

ورصدت صور ومقاطع فيديو منشورة على المواقع الاجتماعية أفواجا كبيرة من المواطنين خرجت إلى الشوارع حاملة الأعلام الأميركية، وتغني وترقص وتصيح بالقول "بايدن فاز".وقال مغردون على تويتر إنهم خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بانتصار بايدن على الجمهوري دونالد ترامب، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للبلاد.وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بعد ضمان نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.