ترامب يسحب ترشيح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بعد دعوته للرئيس إلى إدانة اقتحام الكونغرس

سحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس ترشيح القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، تشاد وولف، لشغل هذا المنصب، بعد ساعة من دعوته لترامب إلى إدانة اقتحام الكابيتول.وذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب أصدره اليوم الخميس أن ترامب قرر سحب طلب ترشيح وولف، الذي بعثه لمجلس الشيوخ بالكونغرس يوم 3 يناير من أجل إقرار تولي القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي هذا المنصب بكامل صلاحياته رسميا، دون ذكر تفاصيل هذا الإجراء.