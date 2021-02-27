مصرع 50 في معارك بين القوات اليمنية والحوثيين بمأرب

لقي 50 مقاتلاً من القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مصرعهم في معارك بمحافظة مأرب شمالي اليمن، بينهم قائد القوات الخاصة في مأرب، بحسب مصادر عسكرية حكومية.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري يمني أن " 22 من القوات الحكومية وأكثر من 28 من المتمردين الحوثيين قضوا في مواجهات مستمرة بجبهات مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أكد في اجتماع لمجلس الأمن منتصف فبراير، أن هجوم جماعة الحوثي على مدينة مأرب شمالي البلاد "يجب أن يتوقف"، محذراً من كارثة إنسانية.وأضاف غريفيث أن الهجوم "يعرّض ملايين المدنيين للخطر، خصوصاً مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين"، محذراً من أن "السعي لتحقيق مكاسب ميدانية بالقوة يهدد آفاق عملية السلام".