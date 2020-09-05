أمريكا تسحل أكثر من 6.1 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 187 ألف حالة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم السبت 49،400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي وقالت فى بيان لها إن حصيلة الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغت 6،181،474 حالة، وفقا لوكالة رويترز فيما سجلت المراكز الأمريكية 986 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجى ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 187،159 حالة.