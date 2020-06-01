السعودية تعلن إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 87 ألفا بعد تسجيل1881 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليتجاوز الإجمالي 87 ألفا.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ الإجمالي 87142 حالة، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 525".

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1864 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 64306 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الأحد عن تسجيل 1877 إصابة جديدة و23 حالة وفاة.

المصدر: وكالات