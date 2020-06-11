تونس تعلن لليوم الثامن على التوالي عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت في بيان، أن العدد الإجمالي للمصابين مستقر في حدود 1087، و 989 حالة شفاء، و 49 حالة وفاة ، و 49 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.