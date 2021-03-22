نصائح للمرأة للحصول على نوم صحي وبدون إرهاق

يلعب النوم دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة العامة للفرد. يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض مزمنة أخرى ، إلى جانب التوتر والقلق.لكن ، هل تعلم أن هناك تباينًا بيولوجيًا عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير النوم على كل من الرجال والنساء؟ الحلقة المفرغة المتمثلة في قلة النوم وأداء الحد الأدنى من النشاط البدني لها عواقب وخيمة ، خاصة بالنسبة للنساء. قال الدكتور سيباسيش داي ، رئيس قسم الشؤون الطبية في آسيا وأمريكا اللاتينية في ResMed: "هذا لأن النساء يعانين من المزيد من التغيرات الهرمونية طوال حياتهن".وفقًا للعديد من الدراسات ، تحتاج النساء إلى حوالي 30 دقيقة من النوم أكثر من الرجال بسبب التغيرات الهرمونية بسبب الدورة الشهرية وانقطاع الطمث. وأضاف الدكتور داي: "هرمون الاستروجين والبروجسترون - وهما الهرمونان الجنسيان الأنثويان الرئيسيان - يمكن أن يؤثران على أنظمة الدماغ الكيميائية التي تنظم النوم والاستيقاظ".

فيما يلي بعض النصائح التي قدمها الدكتور داي للحصول على نظام نوم صحي:

حاول الحفاظ على إيقاع يومي صحي. "حاول النوم بين الساعة 10 مساءً - 7 صباحًا ، وتأكد من أنك تحصل على سبع ساعات على الأقل من النوم المريح بانتظام."

توقف عن تناول الكافيين قبل النوم بخمس ساعات على الأقل

يمكن أن يساعدك الاستحمام بالماء الساخن على النوم بشكل أفضل.

اقرأ كتابًا أو مارس التأمل لمساعدة عقلك على الاسترخاء

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