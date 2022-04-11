قتل وأصيب خمسة من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم قرب بلدة الهيشة بريف الرقة الشمالي، ونقلت مصادرنا أن "الفصائل الشعبية" استهدفت بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل مسلحين من "قسد" قرب بلدة الهيشة (55 كم شمال الرقة)، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة واحتراق السيارة وقالت المصادر إن "قسد" استقدمت تعزيزات وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.