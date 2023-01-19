الصومال يعلن القضاء على 25 عنصرا من حركة الشباب

أعلنت الحكومة الصومالية، مقتل 25 من عناصر حركة الشباب، يوم الأربعاء، في عملية عسكرية في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.

وقالت الحكومة، في بيان، إن العملية نفذتها قوة خاصة من وكالة المخابرات والأمن الوطني بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، وجرت في قرية "طغحو" بالإقليم المجاور للعاصمة مقديشو، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتأتي تلك العملية بعد أيام من تفجيرات انتحارية قامت بها الحركة ضد معسكر حكومي ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم قائد الكتيبة 3 من القوات الصومالية.