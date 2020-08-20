أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن لفرنسا وألمانيا "الهدف ذاته" في شرق المتوسط، وهو "السيادة الأوروبية" و"الاستقرار"، في وقت يخيم توتر بين اليونان وتركيا في المنطقة وقال "هدفنا الاستراتيجي في شرق المتوسط هو ذاته: السيادة الأوروبية والاستقرار". وأضاف "ثم لكل منا وسائله، لكل منا تاريخه. يجب أن يكون هناك تكامل" لتحقيق هذا الهدف المشترك وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن هناك "احتمالات معقولة" بالتوصل إلى لقاح لكورونا "في الأشهر القادمة".