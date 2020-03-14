لاتفيا تغلق حدودها أمام الأجانب لمنع تفشي كورونا

أعلنت لاتفيا، اليوم السبت، إغلاق حدودها أمام كل الأجانب بداية من يوم الثلاثاء المقبل لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقال رئيس الوزراء أرتورز كريشجانيز كاريش أن لاتفيا حظرت جميع التجمعات العامة لأكثر من 50 شخصا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء كريشانيز كاريش عن إجراءات جديدة تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كوفيد 19 داخل حدود لاتفيا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن وباء عالمي.

وفي حديث للصحفيين بعد اجتماعات مجلس الوزراء ومجلس إدارة الأزمات، أعلن كاريش أنه من أجل الحد من انتشار الفيروس، تم إعلان حالة الطوارئ بحيث يمكن إغلاق المؤسسات التعليمية في لاتفيا اعتبارًا من أمس الجمعة وحظر التجمعات العامة الكبيرة لأكثر من 200 شخص سيتم حظرهم. وحث كاريش على ضرورة إلغاء أو تأجيل التجمعات الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، حث رئيس وزراء لاتفيا مواطنيه على عدم السفر خارج حدود البلاد مع الاعتراف بأنه حتى لو امتثل الجميع للطلب، فإن طبيعة الوباء هي أن الفيروس التاجي سيظل يشكل تهديدا.