إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني
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إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

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العرب اليوم - إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة
كابول - العرب اليوم

وقع انفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع الأفغاني، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص.وقال مصدر أمني أفغاني،اليوم الثلاثاء، إن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، مشيرا إلى أن عدد المصابين وصل إلى 6 أشخاص.

 

 

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إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني



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