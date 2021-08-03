إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

وقع انفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع الأفغاني، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص.وقال مصدر أمني أفغاني،اليوم الثلاثاء، إن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، مشيرا إلى أن عدد المصابين وصل إلى 6 أشخاص.