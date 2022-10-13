اعتقال 9 فلسطينيين بحملة اعتقالات في بلدة العيسوية شرقي القدس

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 9 فلسطينيين بحملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بشرقي القدس، وقد تخلل الحملة مواجهات بين الجانبين أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين.