أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، عن تدمير وكر لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابية شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وقالت الخلية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن مديرية الاستخبارات العسكرية رصدت تحركات لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية فى وكر مهم يقع شرقى بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، مضيفة أنه تم قصف الوكر وأن جثث وأشلاء العناصر الإرهابية شوهدت تتطاير بفعل هذا القصف.

على صعيد متصل، أعلنت قيادة عمليات ميسان، حصيلة أولية لنتائج العملية الأمنية في ناحية السلام، وقال قائد عمليات ميسان اللواء محمد جاسم الزبيدي - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحصيلة الأولية لنتائج العملية الأمنية في ناحية السلام، كانت إلقاء القبض على 11 شخصًا، وضبط 10 قطع أسلحة مختلفة من ضمنها قاذفة (آر بي جي7 و4)، رمانات هجومية وأعتدة مختلفة.



وأضاف الزبيدى أنه وجه القطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية بمواصلة البحث والتفتيش وإلقاء القبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة للحفاظ على أمن واستقرار الناحية.