ابو فاعور يؤكد رفض ان يكون للتيار الوطني الحر الحصة التي يطالب بها

اكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور أن موقف روسيا هو موقف إيجابي لحماية أبناء جبل العرب في سوريا، مشيرا الى أن الاتصالات قطعت الوجهة التي كان يريد النظام السوري الوصول اليها هناك.
واذ أكد ابو فاعور في حديث تلفزيوني أنه لم يتم التطرق للوضع الداخلي اللبناني في روسيا، أشار الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصل بوليد جنبلاط وأبلغه انه لم يطرح أي اسم للتوزير من حصة جنبلاط، وبري كما الرئيس المكلف سعد الحريري يدعم موقفنا.
وقال : "نحن نرفض ان يكون للتيار الوطني الحر الحصة التي يطالب بها، وهناك 20 نائب مسيحي من خارج التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبالتالي يجب ان يمثلوا بحسب معاييرهم بخمسة وزراء". واضاف: "من عطل حكومة الحريري الاولى وابقى على الشغور الرئاسي سنتين ونصف السنة لا يشكل مرجعا صالحا للحديث عن التعطيل.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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