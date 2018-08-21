ابو فاعور يؤكد رفض ان يكون للتيار الوطني الحر الحصة التي يطالب بها

اكد عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ ​وائل أبو فاعور​ أن موقف روسيا هو موقف إيجابي لحماية أبناء جبل العرب في سوريا، مشيرا الى أن الاتصالات قطعت الوجهة التي كان يريد ​النظام السوري​ الوصول اليها هناك.

واذ أكد ابو فاعور في حديث تلفزيوني أنه لم يتم التطرق للوضع الداخلي اللبناني في روسيا، أشار الى أن رئيس ​المجلس النيابي​ نبيه بري اتصل ب​وليد جنبلاط​ وأبلغه انه لم يطرح أي اسم للتوزير من حصة جنبلاط، وبري كما الرئيس المكلف سعد الحريري يدعم موقفنا.

وقال : "نحن نرفض ان يكون للتيار الوطني الحر الحصة التي يطالب بها، وهناك 20 نائب مسيحي من خارج ​التيار الوطني الحر​ و​القوات اللبنانية​ وبالتالي يجب ان يمثلوا بحسب معاييرهم بخمسة وزراء". واضاف: "من عطل حكومة الحريري الاولى وابقى على الشغور الرئاسي سنتين ونصف السنة لا يشكل مرجعا صالحا للحديث عن التعطيل.