مركز إديسون: بايدن اقتنص 227 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب

أفاد مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية بالتقدم المتوقع للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، من حيث أصوات المجمع الانتخابي. وأوضح المركز أن بايدن اقتنص 227 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب حسب التوقعات الخاصة بتوزيع 440 صوتا من أصل 538 حتى الساعة 17:10 من اليوم الأربعاء بتوقيت غرينيتش.

وجرت أمس الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود عدة حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية. كما جرت الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب وثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.