إيران تحذر من خطر موجة ثانية من تفشي كورونا حال تجاهل القيود

حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الاثنين، من موجة ثانية وأشد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد تعصف بالبلاد، إذا تجاهل المواطنون الإرشادات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال نمكي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تفشي (الفيروس) لم ينته بعد، وربما يعود في أي لحظة أقوى من ذي قبل.. إذا لم يحترم الناس التدابير الصحية... فلنعد أنفسنا للوضع الأسوأ".

وأضاف نمكي: "لا يزال أمامنا طريق طويل في حربنا ضد الفيروس... ولابد من احترام جميع التدابير الصحية".

وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد البلدان تضررا من الفيروس في المنطقة، تخفيف إجراءات العزل العام في أبريل، بعد تسجيل انخفاض في أعداد الوفيات.

وسجلت إيران 154 ألفا و445 حالة إصابة بالفيروس في المجمل حتى اليوم الاثنين، بزيادة قدرها 2979 حالة عن اليوم السابق. كما سجلت 81 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 7878.

وعاد موظفو الحكومة إلى العمل وفُتحت المساجد لأداء الصلاة يوميا منذ يوم السبت الماضي، في إطار تخفيف إجراءات العزل العام.

لكن السلطات اضطرت إلى معاودة فرض قيود في إقليمي خوزستان وسيستان وبلوشستان الجنوبيين في منتصف مايو، بعد تسجيل زيادة طفيفة في عدد الإصابات هناك.

المصدر: وكالات