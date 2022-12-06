الدفاع الروسية تعلن تحرير 60 جنديا روسيا من أراضى تسيطر عليها كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استعادة 60 جنديا روسيا أسيرا كانوا فى الأراضى التى يسيطر عليها نظام كييف.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه " نتيجة عملية تفاوض، تمت استعادة 60 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا يواجهون خطرا كبيرا في الأسر".

وأضاف البيان أن الجنود المحررين سيتم نقلهم بطائرات نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الروسي، إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية.

وأشار البيان إلى أن جميع المحررين يتلقون منذ الآن كل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

يذكر أن روسيا أعلنت بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي، والتي تستمر المواجهات خلالها إلى الآن.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخبارتي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المحتمل أن تنظر روسيا إلى التفجيرات الأخيرة في المطارات القريبة من ريازان وإنجلز باعتبارها واحدة من أهم الإخفاقات الاستراتيجية لحماية قواتها منذ بدء عمليتها في أوكرانيا.