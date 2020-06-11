لبنان تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 14 إصابة جديدة مؤكدة مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 11 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ 3 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1402 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2142 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 31، بالمقابل ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 843 حالة.